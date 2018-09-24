Москва, 24 сентября, 2018, 11:40 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести заседание по вопросам изменения избирательного законодательства по итогам выборов губернаторов, передает корреспондент ИА REGNUM 24 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Мы две партии (с КПРФ) самые опытные… Предлагаю провести круглый стол в Кремле или в Госдуме с участием президента, кого-то из правительства, представителей наших парламентских партий, обозначив как круглый стол согласия политического, или выработка новой формулы власти», — предложил Жириновский.

По мнению депутата Госдумы, губернаторы и министры должны быть беспартийными.

«Пусть все губернаторы и министры будут беспартийными, технократами, но замами у них должны быть представители парламентских партий. Губернатор — четыре партийных заместителя. Министр — беспартийный, четыре зама…» — рассуждает он.

При этом, по мнению Жириновского, «губернаторов все-таки лучше назначать указом президента».

"Почему? Дешевле, быстрее», — сказал лидер ЛДПР.

Выборы в Госдуму должны проходить только по партийным спискам, полагает Жириновский. Он выступил против «политического черкизона».