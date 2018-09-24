Лондон, 24 сентября, 2018, 11:37 — ИА Регнум. Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси не приедет на церемонию вручения наград Международной федерации футбола (ФИФА), которая состоится сегодня, 24 сентября, в Лондоне. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Agência Brasil Лионель Месси

По данным издания, футболист планировал посетить это мероприятие, однако вынужден остаться дома «по семейным обстоятельствам».

Напомним, Месси номинирован на премию имени Ференца Пушкаша, которая вручается за лучший гол сезона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Исполняющий обязанности главного тренера сборной Аргентины Лионель Скалони не исключил возвращения нападающего Лионеля Месси в национальную команду.

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