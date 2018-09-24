Владимир, 24 сентября, 2018, 11:31 — ИА Регнум. Жители Владимирской области в результате второго тура выборов губернатора реализовали проект, предложенный губернатором Светланой Орловой, — «Народное решение». Об этом 24 сентября в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил владимирский политолог Роман Евстифеев. К сожалению для губернатора, решение оказалось не в пользу главы региона — Светлана Орлова с результатом 37,46% голосов проиграла выборы кандидату от ЛДПР Владимиру Сипягину (57%).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

По словам Романа Евстифеева, в канун второго тура шансы кандидатов были примерно равны. Светлана Орлова вела активную кампанию, в ее руках были и административный ресурс, и «опыт многих руководителей избирательной системы в искажении и фальсификации результатов выборов». Кампания Владимира Сипягина не была такой активной, но при этом на его стороне был настрой людей, которым действующий губернатор «порядком поднадоела», считает политолог.

«Владимирцы показали, что они готовы и хотят принимать решения в своем регионе. Тот проект, о котором заявляла Орлова, — «Народное решение», который она обещала запустить в будущем, — запустили сами жители. При этом владимирцам пришлось принимать решение в неблагоприятных условиях, когда до выборов не были допущены те кандидаты, которые были бы привлекательными. Выборы свелись не к тому, кто лучше, а к недопущению второго срока Светланы Орловой. Поэтому это не столько победа Сипягина, сколько поражение Орловой», — сказал собеседник ИА REGNUM.

По мнению эксперта, такой исход выборов несет значительную неопределенность для региона.

«Победивший Сипягин как губернатор абсолютно непонятен и неизвестен. Возникает вопрос, готов ли он сам к этому. К тому же программы как таковой нет. Но именно в эти условия были поставлены владимирцы. К сожалению, существующая выборная модель позволила привести ситуацию к такому выбору».

ИА REGNUM напоминает, что второй тур выборов состоялся 23 сентября. Явка на них составила 38,29% (в первом туре 9 сентября — 32,96%).