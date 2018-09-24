Ярославль, 24 сентября, 2018, 11:30 — ИА Регнум. Заместителю мэра Ярославля Алексею Аксютенко предложили занять пост проректора Сибирского государственного университета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в вузе.

City-yaroslavl.ru Алексей Аксютенко

Аксютенко ранее работал в Красноярске, в конце мая 2018 года перебрался в Ярославль, заняв пост заммэра по вопросам взаимодействия с органами власти и информационной политике. 21 сентября Алексей Аксютенко неожиданно уехал в Красноярск.

Мэр Ярославля Владимир Слепцов говорит, что о возможном трудоустройстве своего заместителя не знает.

Дезинформация. Поехал за зимней одеждой домой. Он взял пять дней за свой счет. Он в летней одежде не может ходить зимой, поэтому поехал. Потом некогда будет ездить», — сказал корреспонденту ИА REGNUM мэр Ярославля Владимир Слепцов.

Сам Алексей Аксютенко отказался комментировать информацию о своем потенциальном новом месте работы, сославшись на то, что находится в отпуске и встречается с друзьями.

Впрочем, в Красноярске у Аксютенко есть и другие дела. 27 сентября Красноярский арбитражный суд будет рассматривать иск управления Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю к заместителю руководителя управления архитектуры администрации Красноярска Алексею Аксютенко.

Антимонопольная служба подозревает, что он на прежней своей должности, курируя размещение наружной рекламы в городе, нарушал закон о конкуренции и создавал при установке рекламных щитов преимущества для двух компаний. В качестве наказания возможен штраф в размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификация на срок до одного года.

Источник ИА REGNUM в Сибирском государственном университете не смог пояснить, согласился ли Алексей Аксютенко на предложение стать проректором.