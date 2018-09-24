Волгоград, 24 сентября, 2018, 11:27 — ИА Регнум. В Волгоградской области четвертые сутки продолжаются поиски 16-летней студентки Еланского аграрного колледжа. Об этом сообщает 24 сентября пресс-служба областного Следственного управления СКР.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Следственный Комитет Российской Федерации

Отмечается, что девушка пропала 20 сентября — после того, как сообщила своим одногруппникам, что пойдет домой.

«Примерно в 17:00 мобильный девочки уже был отключен. Когда самостоятельные поиски результатов не принесли, родители ребенка обратились в правоохранительные органы», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве добавили, что по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября следователь Кировского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Денис Амелин рассказал, что причиной пропажи восьмилетней школьницы из Кирова Калужской области стала полученная в школе двойка.

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