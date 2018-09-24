Ростов-на-Дону, 24 сентября, 2018, 11:29 — ИА Регнум. В Ростовской области на железнодорожной линии в обход Украины предотвращено крушение поезда, которое могло произойти из-за военной техники на путях. Инцидент произошёл 23 сентября на перегоне дороги между станциями Сергеевка (Воронежская область) и Сохрановка (Ростовская область).

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

При перевозке военной техники из-за сильного ветра с одной из машин сорвало пять металлических листов, но пропажи никто не заметил. Настил остался на путях.

«Спустя несколько часов по этому же перегону пошел грузовой поезд. Машинист заметил угрозу сразу, но быстро остановить махину из 64 вагонов нереально. К счастью, обошлось без жертв», — сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что движение было приостановлено. Из графика движения выбились пять пассажирских и два грузовых поезда.

ИА REGNUM напоминает, строительство железнодорожного участка Журавка — Миллерово протяжённостью 137,5 км завершили в августе 2017 года. Грузовое сообщение на линии было запущено в октябре 2017 года, пассажирские поезда начали курсировать в ноябре.

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