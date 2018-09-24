Челябинск, 24 сентября, 2018, 11:23 — ИА Регнум. В Челябинске из-за мусорного коллапса введён режим повышенной опасности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии.

Дарья Драй ИА REGNUM Полигон

Районы города получат из резервного фонда города 14 млн рублей. Это первый транш. Деньги распределят между районами. Основную часть средств получат Калининский, Ленинский, Центральный и Тракторозаводский районы, где ситуация наиболее тяжёлая.

Напомним, 23 сентября в мэрии прошло экстренное совещание, на котором ситуация с вывозом мусора была признана предчрезвычайной. Часть подрядчиков отказалась выполнять свои обязанности. Их не устроило то, что после закрытия 11 сентября городской свалки отходы нужно вывозить на загородные полигоны по прежним тарифам.

Всего вывоз мусора забросили порядка десяти компаний. 20 сентября фактически прекратила этим заниматься частная организация «Горэкоцентр плюс». Правда, позднее она возобновила работу. Те же подрядчики, которые отказались от работы, были, по заверению руководства города, замещены другими.

«В город из области и других регионов прибыла техника, нам помогают Миасс, Златоуст, Екатеринбург, Магнитогорск и Курган. Вывоз мусора будет осуществляться круглосуточно», — заявил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Напомним, проблема проявилась после закрытия городской свалки. Часть перевозчиков стали опорожнять мусоровозы в не предназначенных для этого местах. Возникли несанкционированные свалки. Ещё часть подрядчиков просто отказались вывозить отходы с контейнерных площадок. В итоге Челябинск превратился в одну большую свалку.