Ереван, 24 сентября, 2018, 11:11 — ИА Регнум. В связи с проведением ремонтных работ на газопроводе «Северный Кавказ — Закавказье» временно прекращена подача российского газа в Армению. Об этом сообщает 24 сентября пресс-служба компании «Газпром Армения».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вентиль

Отмечается, что о прекращении подачи природного газа в Армению с 24 по 26 сентября официально оповестила газотранспортная компания Грузии.

«Подача газа в республику была прекращена с 07:00 часов. Бесперебойное газоснабжение потребителей республики Армения будет осуществляться за счет внутренних резервов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Позже в пресс-службе «Газпром Армения» ИА REGNUM сообщили, что работы ведутся не на территории Грузии.

Как сообщало ИА REGNUM, компания SOCAR Georgia Gas (SGG, «дочка» SOCAR Energy Georgia) планирует в 2018 году поставить в Грузию 1,8 млрд кубометров газа, что на 28,6% выше показателя 2017 года.

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