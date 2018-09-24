Калуга, 24 сентября, 2018, 11:09 — ИА Регнум. В Калуге погиб 52-летний рабочий из Туркестана, ремонтировавший фасад пятиэтажного дома на улице Мичурина. Гастарбайтер разбился насмерть, упав с крыши, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kaluga.sledcom.ru Су СК России по Калужской области.

Как пишут очевидцы происшествия в соцсетях, ремонтные работы проводились с явными нарушениями техники безопасности. Гибель рабочего подтвердили в СУ СК России по Калужской области, предположив, что погибший работал нелегально и не имел соответствующего патента на данный вид деятельности.

В настоящее время проводится проверка обстоятельств произошедшего. По её результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ»).

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 29 августа 2018 года при демонтаже лифтового оборудования в Калуге погиб рабочий. Сообщается, что он отсоединил от тросов лифтовую кабину, которая находилась на первом этаже, и зафиксировал противовес на уровне девятого этажа. После этого монтажник спустился на первый этаж для продолжения работ, однако в это время противовес обрушился на пол лифтовой шахты и придавил рабочего.