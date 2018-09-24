Лондон, 24 сентября, 2018, 11:09 — ИА Регнум. Министр по выходу Великобритании из Европейского союза Доминик Рааб заявил о своей уверенности в том, что соглашение о размежевании будет подписано, сообщает 24 сентября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

«Мы продолжаем переговорный процесс, мы пытаемся заключить настолько выгодное соглашение, насколько это возможно, но мы готовы к любому развитию событий», — подчеркнул Рааб.

Напомним, ранее в пятницу, 21 сентября, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что переговоры о Brexit зашли в тупик, что вызвало резкую реакцию как в ЕС, так и в Соединенном Королевстве. Некоторые политики заявили о неизбежной отставке премьер-министра после выхода из содружества.