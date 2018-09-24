Вашингтон, 24 сентября, 2018, 11:04 — ИА Регнум. 40 млн тонн пшеницы направила Российская Федерация на экспорт за минувший сельскохозяйственный год, который завершился 30 июня 2018 г. Данный показатель является мировым рекордом за последнюю четверть века. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле с воронами

Авторы материала отмечают, что рекордный урожай пшеницы в России и объемы российского экспорта свидетельствует о процветании сельского хозяйства в стране на фоне падения цен на зерно на мировых рынках.

По мнению журналистов, рост конкуренции на зерновом рынке угрожает благосостоянию фермеров США, которые несут убытки.

Так, по данным издания, сельскохозяйственные предприятия США закрываются с рекордной скоростью, которой не было с 1980-х годов.

В материале отмечается, что в связи с торговыми спорами США с Китаем и другими странами выращенная в России пшеница станет еще более «привлекательной» на мировых рынках.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в августе 2018 г. глава Российского экспортного центра Андрей Слепнев рассказал, что за первые шесть месяцев 2018 года несырьевой неэнергетический экспорт России достиг $70 млрд, увеличившись на 23%.

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