Пермь, 24 сентября, 2018, 10:44 — ИА Регнум. Кунгурский суд Пермского края оштрафовал местного жителя за то, что тот во время авиарейса покурил в туалете самолета. В результате авиакомпании нанесен ущерб, поскольку экипаж принял решение об экстренной посадке из-за угрозы авиакатастрофы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Пермском краевом суде.

Запрет курения

Самолет летел из Москвы в Назрань, когда по маршруту в туалете самолета сработал детектор дыма. Пришлось вынужденно приземлится в Волгограде. В отношении курильщика составили протокол об административном нарушении.

Адвокат кунгуряка настаивал на том, что его подзащитный совершил незначительное нарушение и не создавал реальной опасности. Командир судна принял необоснованное решение о посадке, поэтому авиакомпания сама виновна в том, что понесла дополнительные расходы.

Однако истец полагал иначе. В туалет из-за курения могли воспламениться бумага и пластик, которым обшит салон самолета. Возникала реальная угроза разгерметизации судна и сбоя электронной системы во время полета, а это, в свою очередь, чревато авиакрушением.

Авиаперевозчик оценил ущерб из-за вынужденной посадки и простоя в течении 89 минут на запасном аэродроме почти в 253 тыс. рублей. Эту сумму согласно решению суда и взыщут с жителя Кунгура, решившего покурить в самолете.

Стоит отметить, ответчик, недовольный таким вердиктом, пытался обжаловать штраф. Однако краевой суд оставил жалобу без удовлетворения.