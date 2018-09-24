Саратов, 24 сентября, 2018, 10:42 — ИА Регнум. Экспедиция Саратовского государственного технического университета (СГТУ) им. Гагарина Ю.А. обнаружила на берегу Волги под Саратовом позвонки и другие кости ихтиозавров, живших на Земле перед вымиранием, сообщает 24 сентября пресс-служба вуза.

Кости ихтиозавра

Отложения мелового периода возрастом 100−110 млн, в которых были обнаружены кости динозавров, расположены в береговых обрывах у поселка Красный Текстильщик Саратовского района.

В составе экспедиции работали студенты второго курса направления подготовки «Нефтегазовое дело» под руководством доцента кафедры «Геоэкологии и инженерной геологии» Максима Архангельского.

«Обнаруженные остатки принадлежат последним ихтиозаврам. В середине мелового периода, 95 млн. лет назад, эти животные вымерли», — говорится в сообщении.

В вузе также пояснили, что работы в этом месте проводились в рамках мониторинга местонахождений остатков мезозойских морских рептилий, которые кафедра ГИГ проводит уже многие годы.

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