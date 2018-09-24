Берлин, 24 сентября, 2018, 10:42 — ИА Регнум. Пока правящая коалиция Германии радуется выходу из политического кризиса, немецкая оппозиция критикует так называемое дело Маасена — бывшего главы ведомства по охране конституции ФРГ, передает телеканал N-TV 24 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Лидер «Левых» Бернд Риксингер не понимает нового назначения уволенного с поста главы контрразведки Ханса-Георга Маасена:

«Меркель и Налес, очевидно, тупые. Этого торга с постами никто не понимает. В деле Маасена речь идет не только о величине зарплаты. Человек с высшего поста распространял правые фейковые новости — очевидно, что он не заслуживает никаких государственных постов».

Руководитель фракции «Зеленых» в бундестаге Антон Хофрайтер заявил в средствах массовой информации о «неловком грязном театре», разыгравшемся между коалиционными партиями.

Лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер написал в Twitter, что для Маасена «придумали пост начальника по завтракам». По его мнению, коалиция отвлекается от решения реальных проблем, пытаясь сохранить свое лицо.

Спикер фракции «Альтернативы для Германии» Кристиан Лют прокомментировал в социальных сетях:

«Мир, радость, гармония до следующего кризиса. Эта коалиция больше не способна к правлению».

Как сообщало ИА REGNUM, после нескольких кризисных консультаций правящая коалиция трех партий приняла решение назначить Ханса-Георга Маасена начальником отдела по европейским и международным вопросам в министерстве внутренних дел. Маасен был уволен с поста главы контрразведки за то, что отрицал сообщения о правых погромах и травле иностранцев в городе Хемниц. Здесь в конце августа проходили несогласованные массовые демонстрации против принятия беженцев, в которых принимали участие тысячи человек.

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