Калуга, 24 сентября, 2018, 10:37 — ИА Регнум. В калужской детско-юношеской спортивной школе «Труд» 22 сентября открылся 30-й городской турнир по боксу имени кавалера трех орденов Славы Владимира Петрова. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Городской думы Калуги, организаторами турнира выступили управление физической культуры, спорта и молодежной политики Калуги, Калужская областная федерация бокса и всероссийская общественная организация морских пехотинцев «Тайфун».

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге открылся городской турнир по боксу

Уроженец Калуги Владимир Петров во время Великой Отечественной войны командовал артиллерийским расчетом и прошел по фронтовым дорогам с 1943 по 1945 годы. Гвардии сержант три раза был отмечен высшей солдатской наградой орденом Славы за бои на Украине, в Венгрии и Австрии. После войны Петров работал фотокорреспондентом в газете «Знамя». По воспоминаниям близких людей Владимир Петров был искренним поклонником бокса. В 1980 году в его память был учрежден боксерский турнир.

География турнира охватывает семь областей Центрального федерального округа. Кроме калужских спортсменов, в нем принимают участие боксеры из Московской, Орловской, Тульской, Брянской, Смоленской и Курской областей. Соревнования проходят в трех возрастных категориях — юноши 15−16 лет, юниоры 17 лет и взрослые старше 18 лет. Общее количество участников — 116 человек, представляющих 22 команды. От имени депутатов Городской думы гостей и участников турнира поприветствовал глава городского самоуправления Александр Иванов.

«Сегодня здесь собрались люди, искренне увлечённые этим видом спорта, спортом мужественных и сильных людей, — подчеркнул Александр Иванов, — желаю всем участникам турнира успешного выступления, уверен, что калужские спортсмены проявят свои лучшие качества и прославят наш город своими спортивными достижениями. Я от всей души благодарю наших заслуженных тренеров, воспитавших целую плеяду талантливых спортсменов».

Также глава городского самоуправления Калуги выразил благодарность всем организатором турнира.

«Я благодарю своих коллег, депутатов Городской думы Сергея Петровича Бирина, Андрея Евгеньевича Смоловика и Юрия Константиновича Титкова, приложивших много усилий для организации турнира, — отметил Александр Иванов, — Андрей Смоловик и Юрий Титков в своё время занимались боксом под руководством наших заслуженных тренеров и принимали участие в этом турнире», — отметил он.