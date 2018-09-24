Курган, 24 сентября, 2018, 10:36 — ИА Регнум. На привлечение гостей в Курганскую область в 2014—2019 году из регионального бюджета предполагается направить более 44 млн рублей в рамках соответствующей госпрограммы. Несмотря на траты, туризм в регионе развивается только на уровне обсуждений. По данным информационно-туристического центра региона, целенаправленно в Зауралье до сих пор едут одни охотники, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) sbtlneet Туристы

Как пояснили сотрудники ТИЦ, гости из других регионов и из-за рубежа оказываются в Кургане проездом и интересуются ознакомительными экскурсиями, чтобы составить представление о регионе. А в основном по области путешествуют местные жители. Настоящей популярностью у приезжих пользуется только охотничий туризм: согласно паспорту госпрограммы, за год Курганскую область посещает свыше 250 иностранных охотников, в основном из Германии, Австрии, Дании, Швейцарии, Испании, Италии, Венгрии, Польши.

В соцсетях ситуацию с развитием туризма обсуждают весьма активно. Многие граждане считают, что программа развития туризма принята «для галочки», поскольку реального туристического потенциала у региона нет. Санаторный туризм, который мог бы развиваться на уникальных соленых озерах, — едва ли не единственный вариант. Однако вкладываться в развитие соответствующей инфраструктуры некому. Более того, лечебные водоёмы не содержатся в должном порядке.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, памятники природы — озёра Медвежье в Петуховском районе, Горькое в Звериноголовском районе, Горькое-Узково в Куртамышском, Горькое-Кривинское в Макушинском и Горькое-Виктория в Щучанском районах — утопают в свалках: за беспорядок на берегах по настоянию прокуратуры уволили трех чиновников. Добавим, что местные санатории принадлежат АО «Курорты Зауралья», учредителем которой является правительство региона.

Жители Зауралья надеются на то, что желание развивать туризм сдвинет с мёртвой точки ситуацию с мусором и общей благоустроенностью региона — пока безрезультатно. А также возлагают надежды на гастрономический и сельский туризм: в Курганскую область можно поехать, чтобы познакомиться с сельским бытом и кухней начала ХХ века.