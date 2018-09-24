Вашингтон, 25 сентября, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 25 сентября, в США отмечают Национальный день комиксов. Родоначальниками этого жанра специалисты называют нескольких деятелей искусства, причем все они были родом из других стран.

Комикс. 1940

Первый же американский комикс увидел свет в 1892 году. Это была графическая история «Медвежата и тигр», напечатанная в газете Sunday New York World. В то же время некоторые источники утверждают, что первым комиксом был «Жёлтый малыш», появившийся в мае 1895 года в той же газете. Автором обеих историй был художник Ричард Оуткаулт.

Первый полноценный комикс под названием «Веселые картинки» был издан в 1933 году. Его раздавали вместе с товарными карточками на продукты во времена Великой депрессии. Спустя год вышел первый сборник рисованных историй «Знаменитые забавы», который можно было купить в ларьках с прессой. С тех пор комикс пошел в массы, став отдельным литературным явлением.

В 1935 году компания National Allied Publications (позже переименованная в DC Comics) издала первую антологию «Новые забавные комиксы», ориентированную на детскую аудиторию. Популярность приключенческих историй дала толчок новой волне комиксов — в июне 1938 года в первом выпуске Action comics появляется Супермен, а через год в 27-ом выпуске Detective Comics на тропу борьбы с преступностью встаёт Бэтмен. Так началась эра «супергероики» в комиксах.

Этот период называют «золотым веком комикса». Графические истории стали неотъемлемой частью массовой культуры, появились новые жанры: фантастика, ужасы, приключения супергероев и детективы. Вслед за золотым наступили серебряный и бронзовый век комикса, а в 1980-х годах начался современный, который длится до сих пор.