Тегеран, 24 сентября, 2018, 10:21 — ИА Регнум. Тысячи людей пришли на церемонию прощания с жертвами теракта в Иране, сообщает 24 сентября Associated Press.

(сс) tasnimnews.com Прощание с погибшими в результате теракта в Ахвазе

Траурные церемонии проходят в мечети города Ахваз, откуда были родом большинство погибших.

Ответственность за преступление взяла местная арабская сепаратистская группировка. Власти страны пообещали отомстить преступникам.

Напомним, 22 сентября во время военного парада в иранском городе Ахваз неизвестные открыли стрельбу. В результате нападения погибли по меньшей мере 25 человек, свыше 60 человек получили ранения.