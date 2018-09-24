Забайкальский край, 24 сентября, 2018, 09:42 — ИА Регнум. Похоже, что о последствиях применения на практике известного изречения баснописца Крылова о сапожниках и пирожниках руководство центральной районной больницы (ЦРБ) Дульдургинского района Забайкальского края даже не задумалось, назначив уборщицу лечить пациентов фельдшерско-акушерского пункта в селе Ара-Иля. Об этой невероятной истории пишет chita.ru со ссылкой на районную прокуратуру.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». реж Леонид Гайдай. 1967. СССР И что с этой штукой надо делать?

О том, что на время нахождения в отпуске фельдшера перевязывать пациентов и ставить им уколы стала уборщица, надзорному ведомству стало известно от жителей села. В ходе разбирательства выяснилось, что столь нестандартное решение принято согласно распоряжению заместителя главного врача центральной районной больницы. Теперь его, скорее всего, ждёт не только дисциплинарное наказание.

Что касается пациентов в селе Ара-Иля, оставшихся без медпомощи, то руководство ЦРБ пообещало составить график и по нему отправлять медработников в село, пока фельдшер не выйдет из отпуска.

Напомним, за последние пять лет в Забайкалье сократили более 1,5 тысячи коек и 16 участковых больниц. А о проблемах с реализацией программы «Земский доктор» говорит хотя бы то, что в Улётовском районе края работа фельдшера менее престижна, чем работа торговца. Слов главы муниципалитета Сергея Савина, в посёлке Дровяная фельдшеры со «скорой» ушли работать в магазины.

В конце 2017 года Минздрав РФ составил список регионов с самым большим числом населённых пунктов, где затруднено получение медицинской помощи и нарушаются предельные сроки её предоставления. Забайкальский край (35 населённых пунктов) там числится наряду с Ленинградской областью (49 населённых пунктов), Иркутской областью (48 населённых пунктов), Тверской областью (34 населённых пункта), Свердловской областью (31 населённый пункт), Алтайским краем (36 населённых пунктов) и Псковской областью (19 населённых пунктов).