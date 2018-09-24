Париж, 24 сентября, 2018, 09:11 — ИА Регнум. Глава Франции Эммануэль Макрон отправляется в Нью-Йорк в понедельник, 24 сентября, на заседание Генеральной Ассамблеи ООН, где ожидается оживленная дипломатическая программа, начиная с проблем международной торговли и заканчивая попыткой спасти ядерную сделку Ирана, сообщает Europe1.

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Издание отмечает, что это огромная возможность для Эммануэля Макрона занять место на мировой сцене, поскольку ни главы Китая, ни президента Российской Федерации не будет.

Эммануэль Макрон встретится с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить приоритетные темы, такие как климат, сирийский конфликт, а также торговую войну, развязанную Вашингтоном.

Французы надеются преодолеть разрыв между Вашингтоном и Тегераном. Как подчеркивает издание, Эммануэль Макрон действительно надеется найти решение, чтобы спасти ядерную сделку Ирана, из которой США вышли в мае. Именно поэтому глава Франции также встретится с президентом Ирана Хасаном Рухани во вторник, 25 сентября.

Напомним, 73-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 18 сентября 2018 года.