Владимир, 24 сентября, 2018, 08:49 — ИА Регнум. Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, который по итогам голосования на выборах губернатора Владимирской области 23 сентября одержал победу, уже определился с претендентами на посты в областной администрации. Об этом в ночь подсчета голосов он заявил журналистам.

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«Команда была сформирована, и сейчас в ходе второго тура я «подчищал» ситуацию, определял для себя принципиально структуру, я уже знаю, как она будет выглядеть», — цитирует Владимира Сипягина ТАСС.

Кандидат о ЛДПР не стал называть конкретные фамилии.

Отметим, что также Владимиру Сипягину в ближайшее время придется определиться с губернаторским членом Совета Федерации. В списке претендентов, который был подан в избирком перед выборами, депутат заксобрания Сергей Корнишов, редактор СМИ и областной депутат Иван Лютков, а также начальник департамента по работе с управлениями железных дорог ООО «Евразийская стрелочная компания» Александр Пронюшкин.

ИА REGNUM напоминает, что по результатам голосования во втором туре губернаторских выборов Владимир Сипягин получил более 57% голосов избирателей. Его соперница, действующий глава региона Светлана Орлова, смогла получить только 37,46% голосов, уступив такие образом более 19%.