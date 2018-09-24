Киев, 24 сентября, 2018, 08:38 — ИА Регнум. Украина действует нелогично, желая присоединиться к НАТО, заявил 23 сентября депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

Таким образом Рабинович отреагировал на реплику президента Украины ПетраПорошенко во время его ежегодного послания в парламенте о том, что украинская армия «самая сильная на континенте». Глава партии «За життя» резонно предположил, что если украинская армия такая сильная, как о ней говорят Порошенко и украинские главнокомандущие, то не Украина должна вступать в НАТО, а НАТО — в Украину.

«Зачем нам идти в НАТО? Пусть НАТО идет к нам. Мы самые сильные», — иронически заметил депутат.

Напомним, «самая сильная армия на континенте» не способна создать годные к бою вооружения, что неоднократно подчеркивали сами украинские военнослужащие.