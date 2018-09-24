Владимир, 24 сентября, 2018, 08:23 — ИА Регнум. Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, который по итогам второго тура выборов губернатора Владимирской области набрал 57% голосов, заявил, что был уверен в своей победе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Я это знал в ходе избирательной кампании, поверьте мне. Я знал и был уверен», — сказал Владимир Сипягин, отвечая журналистам на вопрос, понял ли он, что с ним произошло.

Владимир Сипягин также отметил, что был недоступен для журналистов в ночь подсчета голосов, так как вместе с депутатами Госдумы объезжал участки в городах области. Кроме того, победитель выразил благодарность жителям региона и лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому.

«Я благодарю жителей Владимирской области за ту поддержку, которые они мне оказали, как в первом туре, так и во втором. Я благодарен жителям Владимирской области, моим землякам. Я также благодарен за ту поддержку, которую мне оказывает Владимир Вольфович Жириновский. Это тоже было видно и когда сюда приехал партийный десант, который помог мне сегодня добиться таких результатов», — сказал Владимир Сипягин.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам подсчета 100% голосов во втором туре выборов губернатора Владимирской области Владимир Сипягин обошел действующего главу региона Светлану Орлову на 19%. Кандидат от «Единой России» смогла заручиться поддержкой только 37,46% избирателей. Явка на выборах составила 38,29%.