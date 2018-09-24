Берлин, 24 сентября, 2018, 08:02 — ИА Регнум. Лидер Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер раскритиковал работу канцлера Германии Ангелы Меркель в интервью изданию BILD, опубликованном 23 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

«При всем уважении к ее личности, юмору и опыту — госпожа Меркель политически измождена. Госпожа Меркель выдохлась», — сказал Линднер.

По его словам, при Меркель ни на какой прорыв надеяться нельзя. Он жаждет того дня, когда на политическом горизонте появится кто-то, чьи идеи захочется продвигать и защищать.

Как сообщало ИА REGNUM, СвДП намерена выдвинуть своего генерального секретаря Николу Беер в кандидаты на пост председателя Европейской комиссии на европейских выборах в мае 2019 года.

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