Вашингтон, 24 сентября, 2018, 07:50 — ИА Регнум. По инициативе агентства национальной безопасности США в настоящее время готовится массированная антикитайская кампания с привлечением министерств и ведомств Соединенных Штатов. Об этом со ссылкой на околовластные источники пишет портал Axios.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Отмечается, что в ближайшие недели стартует кампания, в ходе которой общественности будут предъявлены подробные доказательства того, как китайские хакеры осуществляли шпионскую деятельность в отношении государственного и частного секторов США.

«Мы не собираемся обвинять только лишь Россию. Это Россия и Китай», — цитирует издание слова собеседника.

Также сообщается, что власти США предъявят китайской стороне доказательства его кибератак, вмешательства в выборы и промышленного шпионажа.

«Мы намерены показать, как китайцы проникли в США и что мы делаем, чтобы противостоять этому», — добавил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти США планируют одержать победу в торговой войне с Китаем, которая продолжается уже много лет.

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