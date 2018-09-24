Пекин, 24 сентября, 2018, 07:35 — ИА Регнум. Кроссовер Baojun 530 получил оценку в 4,67 баллов из 5 возможных в независимом рейтинге, который составило издание Autohome. Об этом 23 сентября сообщил портал NJCar.

Navigator84 Автомобиль Baojun-530

Издание попросило респондентов оценить такие качества автомобиля, как надёжность, ходовые качества, комфорт и дизайн. В итоге оказалось, что модель 530 получила больше баллов, чем модель 510, являющаяся внутренним лидером продажного рейтинга этого китайского бренда.

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Напомним, кроссовер Baojun 530 вышел на китайский рынок в марте 2018 года. В июне 2018 года он обошел по показателям продаж такие автомобили, как Nissan Qashqai, Honda Vezel и Toyota RAV4.