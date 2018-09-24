Вашингтон, 24 сентября, 2018, 07:35 — ИА Регнум. Те действия, которые Россия предпринимает в Сирии и на Украине «не приносят пользу» этим странам, заявил госсекретарь США Майк Помпео. Об этом сообщает телеканал NBC.

Майк Помпео

По словам Помпео, тезис журналиста о бесполезности России справедлив, хотя это и «очень печально».

«От них не было пользы ни на Украине, ни в Сирии», — повторил Помпео.

Также глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что есть сферы, где интересы Вашингтона и Москвы совпадают, в частности, противодействие терроризму. Однако ценности России сильно отличается от ценностей США, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Майк Помпео заявил, что властям США пока не удается достичь позитивных отношений с Российской Федерацией из-за ее «злонамеренных действий».

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