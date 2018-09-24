Киев, 24 сентября, 2018, 07:28 — ИА Регнум. Россия якобы нарушила требования международных правил, сопровождая украинские судна при их проходе через Керченский пролив. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице военно-морских сил Украины в Facebook.

Kerch-most.ru Керченский пролив

Отмечается, что 20 сентября российский разведывательный корабль «Приазовье» совершил «чрезмерное» сближение с украинскими судами, чем «создал крайне опасную ситуацию» и «грубо нарушил требования международных правил».

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На следующий день российский истребитель Су-27 якобы сблизился на опасное расстояние с украинским военно-транспортным самолетом Ан-26, который «выполнял плановое задание над акваторией Черного моря», добавили в пресс-службе ВМС Украины.

Напомним, Киев регулярно жалуется на полномасштабные проверки своих судов российскими пограничниками в Керченском проливе и в Азовском море.

Ранее эти проверки, соответствующие международным нормам, Россия не проводила. К реализации этого права пришлось прибегнуть после пиратского захвата украинскими силовиками российского сейнера «Норд».

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