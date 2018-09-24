Хабаровск, 24 сентября, 2018, 07:23 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России признала состоявшимся второй тур выборов губернатора Хабаровского края. Об этом сообщила 24 сентября пресс-служба ЦИК РФ со ссылкой на главу комиссии Эллу Памфилову.

Khv.ldpr.ru На избирательном участке

«Подсчет голосов граждан, отдавших свой голос за того или иного кандидата в Хабаровском крае, в настоящий момент выглядит однозначным», — подчеркнула Памфилова.

По словам руководителя ЦИК РФ, хотя выборный процесс и сопровождался беспрецедентным объемом «информационного мусора», не было зафиксировано нарушений, которые могли бы привести к признанию выборов недействительными.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам подсчета 100% бюллетеней кандидат от ЛДПР Сергей Фургал победил своего соперника Вячеслава Шпорта («Единая Россия») с перевесом более чем на 40% (69,56% против 27,97% голосов избирателей соответственно).

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