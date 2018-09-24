Берлин, 24 сентября, 2018, 07:23 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Свободной демократической партии Германии (СвДП) Никола Беер будет кандидатом на пост председателя Европейской комиссии, пишет газета Rheinische Post со ссылкой на источник в кругах партии.

Martin Kraft Никола Беер

24 сентября правление партии выдвинет Беер в кандидаты на главный европейский пост. Таким образом лидер СвДП Кристиан Линднер хочет усилить проевропейский профиль своей партии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший президент Франции Франсуа Олланд отказался быть кандидатом на пост председателя Европейской комиссии от Социалистической партии Франции. Напомним, европейские выборы пройдут в мае 2019 года.

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