* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Дамаск, 24 сентября, 2018, 07:20 — ИА Регнум. Отряды народной самообороны, состоящие преимущественно из сирийских курдов, заявили о ликвидации 26 боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 24 сентября Kurdistan.ru.

kurdishstruggle Курды

Террористы при помощи беспилотных летательных аппаратов пытались захватить поселение недалеко от иракской границы, но курдские повстанцы сумели отразить нападение.

«Всего было уничтожено 26 террористов, в том числе благодаря авиаудару коалиции», — говорится в заявлении Отрядов народной самообороны.

Напомним, курдские повстанцы в Сирии ведут активную борьбу с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ополченцы получают военную поддержку от коалиции, возглавляемой США.