Москва, 24 сентября, 2018, 07:12 — ИА Регнум. На валютной бирже 21 сентября с утра рубль скорректировался вниз к доллару и продолжил снижение к евро. К закрытию торгов доллар немного подрос к рублю — на 0,15% до 66,41 руб. А евро к закрытию очень несущественно укрепился к российской валюте — на 0,02% до 78,06 руб. Рубль 21 сентября находился под воздействием, по всей видимости, двух неблагоприятных факторов, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Рубль и доллар

Прежде всего, это объявленные поздно вечером 20 сентября новые санкции со стороны США, которые были введены против трех предприятий российского ВПК и 33 граждан России, отвечающих за экспорт вооружений, а также санкции против китайских чиновников, отвечающих за поставки оружия из-за рубежа. Против Китая США ввели санкции за покупку у находящихся под американскими санкциями российских ведомств ЗРК С-400. Китай уже сделал жесткое заявление в адрес США, пообещал не оставить новые американские санкции без ответа и российский МИД. Валютный рынок отреагировал на ужесточение санкций игрой на понижение, хотя не слишком активной, и, вероятнее всего, на текущей неделе новости о санкциях будут отыграны рынком.

Между тем на товарной бирже в Лондоне нефть марки Brent к закрытию торгов 21 сентября выросла на 0,22% до $78,75 за баррель. Евро в пятницу упал к доллару на 0,24% до 1,1749 долл. за евро на фоне довольно неудачного саммита Евросоюза, прошедшего на прошлой неделе в австрийском Зальцбурге. Если предположить слабое влияние санкций на рубль, сегодня, 24 сентября, курс доллара сохранится на уровне 66−67 руб./долл., а курс евро — на уровне 78 — 79 руб./евро.

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