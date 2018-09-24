Красноярск, 24 сентября, 2018, 06:32 — ИА Регнум. В Красноярском крае в августе 2018 года по отношению к декабрю 2017 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги в среднем увеличились на 3,3%. В том числе, как сообщили ИА REGNUM сегодня, 24 сентября, в Красноярскстате, жилищные услуги выросли в цене на 2%, коммунальные — на 4%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счёт за жилищно-коммунальные услуги

Из жилищных услуг за этот период сильнее всего подорожал наём жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах (на 33,4%), из коммунальных — электроэнергия (4,8%), а также водоотведение и холодное водоснабжение (4,7% и 4,6% соответственно).

По данным статистиков, взносы на капремонт в январе-августе 2018 года выросли в цене на 4,1% — до 7,62 руб. за м2. Отопление подорожало на 3,7% (до 1501,83 руб. за Гкал), холодное водоснабжение на 4,6% (28,19 руб. за м3), горячее водоснабжение — на 3,6% (до 118,67 руб. за м3), сжиженный газ — на 3,4% (99,95 руб. за м3).

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, на потребительском рынке Красноярского края цены за год (с августа 2017 по август 2018 года) увеличились на 2,8%.