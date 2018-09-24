Вашингтон, 24 сентября, 2018, 05:55 — ИА Регнум. Действия России «не приносят пользу» ни на Украине, ни в Сирии. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу NBC.

Gage Skidmore Майк Помпео

Помпео согласился с журналистом, предложившим тезис о бесполезности России, и назвал это утверждение справедливым, но очень печальным. Он отметил, что есть сферы, где интересы Вашингтона и Москвы совпадают, например — противодействие терроризму. Однако в ценностях Россия сильно отличается от США.

«От них не было пользы ни на Украине, ни в Сирии», — повторил Помпео.

Он также напомнил, что Вашингтон наложил на Пекин санкции, чтобы «дать отпор России», то есть не дать Китаю закупать российское оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, Майк Помпео также заявил, что власти США пока не могут достичь позитивных отношений с Россией из-за ее «злонамеренных действий». Мешает процессу примирения разница Москвы и Вашингтона во взглядах на ситуацию в Сирии и на Украине, пояснил он.

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