Москва, 24 сентября, 2018, 04:49 — ИА Регнум. Возраст покупателей алкогольной продукции может быть повышен до 20 лет в рамках дополнительных мер по уменьшению потребления в России изделий из табака и спиртных напитков. Об этом сообщила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.

U.S. Air Force Употребление алкоголя

При этом она сослалась на зарубежный опыт, который может быть соотнесен с российскими реалиями. Так, в ряде стран алкоголь продают лицам не моложе 20 или 21 года, тогда как в России — с 18 лет, отметила она.

«Что касается табака и алкоголя, будем ли мы принимать какие-то дополнительные меры, думаю, что будем, потому что, несмотря на достигнутые результаты, цифры пока нас не устраивают», — сказала Голикова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в отчете Всемирной организации здравоохранения за 2016 год говорится, что алкоголь служит прямой или косвенной причиной 5,3% смертей во всём мире. При этом дорожные аварии губят людей в 2,5% случаев.

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