Прага, 24 сентября, 2018, 03:40 — ИА Регнум. Массовые отключения электроэнергии произошли в десятках районов Чехии в результате урагана «Фабьен». Об этом сообщает радиостанция Český rozhlas.

После урагана

В общей сложности зафиксировано почти 70 аварий на электросетях. Больше всего пострадали западные районы Чехии. Шквалистому ветру сопутствуют обильные дожди, улицы в ряде районов Праги подтоплены.

Сильный ветер повалил деревья в районе города Хеб, из-за чего встали поезда. Перебои в железнодорожном сообщении наблюдаются и в других районах страны.

Данных о пострадавших нет. По данным национальной компании «Чешские энергетические предприятия», без электроснабжения остались 140 тыс. семей.

Читайте также: В Канаде из-за мощного торнадо пострадали 30 человек