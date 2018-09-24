Астрахань, 24 сентября, 2018, 03:26 — ИА Регнум. Массированная воздушная атака условного противника отражена в ходе учений в Астраханской области. Об этом 24 сентября сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Mil.ru ЗРК «Тор»

Налёт «вражеской» авиации отразили подразделения ПВО общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированные в Северной Осетии. К учениям привлекли почти 1500 военнослужащих. Были задействованы свыше 200 единиц техники, включая новейшие зенитно-ракетные комплексы.

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Так, расчеты ЗРК «Бук-М2» и «Тор-М1» осуществили сопровождение летательных аппаратов противника, обнаруженных дежурными расчетами. Все 60 объектов, достигших зоны поражения, были уничтожены.

Военные отработали применение ракетных комплексов «Оса», «Тунгуска», «Стрела-10», «Игла». Площадкой для учений стал полигон Капустин Яр.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября корабли ударной группы Каспийской флотилии провели боевые стрельбы в акватории Каспийского моря. В учениях приняли участие 15 кораблей.