Ереван, 24 сентября, 2018, 02:38 — ИА Регнум. По предварительным результатам голосования на внеочередных выборах в Совет старейшин Еревана, состоявшихся 23 сентября, с большим отрывом лидирует блок «Мой шаг», набирая более 80% голосов избирателей.

Photolure Айк Марутян

Согласно данным Центральной избирательной комиссии Армении, по итогам подсчета голосов на 453 из 475 избирательных участков, в поддержку блока «Мой шаг», в который входит партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна, проголосовало 279 179 избирателей или 80,95% проголосовавших. Партии «Процветающая Армения» (ППА) свои голоса отдали 24 105 избирателей или 6,99%. На третьем месте блок «Луйс», получивший 17 415 голосов или 5,04%.

Из остальных 9 политических сил пока только партии АРФ «Дашнакцутюн», «Еркир цирани» и «Оринац еркир» получили больше 1% голосов.

Проходной порог для партий составляет 6%, а для блоков — 8%. Однако если этот порог преодолевают меньше трех партий или блоков, то в распределении 65 мандатов Совета старейшин участвуют три политические силы, набравшие больше всего голосов.

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Должность мэра Еревана осталась вакантной с 9 июля, после отставки представителя Республиканской партии Армении Тарона Маркаряна.

По предварительным данным ЦИК, в голосовании приняли участие 370 323 гражданина или 43,65% граждан, имеющих право голоса.

По данным наблюдателей, правоохранительных органов и ЦИК сигналов о серьезных нарушениях практически нет.

После перехода Армении на парламентскую форму правления и отмены прямых президентских выборов выборы в Совет старейшин Еревана — вторые по значимости выборы в Армении.

Мэр Еревана — избираемая должность, его выбирает парламент (Совет старейшин). Парламент, в свою очередь, избирается народным голосованием. Если какая-то политическая сила получает более половины голосов, то возглавляющий список автоматически становится мэром.

В данном случае можно констатировать, что новым градоначальником Еревана станет известный армянский актёр и продюсер Айк Марутян.