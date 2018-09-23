Владимир, 24 сентября, 2018, 01:30 — ИА Регнум. В помещение территориальной избирательной комиссии Ленинского района Владимира не пускали председателей участковых комиссий, которые приехали с итоговыми протоколами. Как сообщили местные СМИ, такое распоряжение якобы дал глава района.

Vladizbirkom.ru На избирательном участке

По данным издания «Владимирские новости», долгое время в здании ТИК находились несколько председателей комиссий, на участках которых кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал большое количество голосов. Остальным председателям участков пришлось ждать около 1,5 часа.

На место выехали представители областной избирательной комиссии. Отметим, что в системе ГАС «Выборы» уже выложены данные по голосованию в Ленинском районе. Действующий губернатор Светлана Орлова набирает здесь 35,66% голосов, а Владимир Сипягин — 59,95%.

ИА REGNUM напоминает, что в целом в регионе сейчас обработано уже 50,66% бюллетеней. По результатам лидирует Владимир Сипягин, набирающий 53% голосов. Светлану Орлову поддержали 41,23% избирателей.