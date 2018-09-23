Владимир, 24 сентября, 2018, 01:17 — ИА Регнум. По итогам обработки 50,66% бюллетеней на выборах губернатора Владимирской области кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин лидирует с результатом 53,03%, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.

Vladimir.ldpr.ru Владимир Сипягин

Действующий губернатор Светлана Орлова набирает пока всего 41,23% голосов. Таким образом, отставание кандидата от партии «Единая Россия» от соперника составляет 11,8%.

ИА REGNUM напоминает, что первый тур выборов губернатора Владимирской области состоялся 9 сентября. Тогда ни один из четырех кандидатов не смог набрать более 50% голосов. Во второй тур, назначенный избиркомом, вышли Светлана Орлова, набравшая 36,42% голосов, и Владимир Сипягин, за которого отдали голоса 31,19% избирателей. Явка в первом туре остановилась на уровне 32,96%. Во втором туре интерес к выборам проявили оказался выше: только к 18:00 на участки уже пришло почти 33,3% избирателей.

Между тем ЛДПР отозвала своих наблюдателей с участков в шести муниципалитетах региона. Так, без наблюдателей от партии считали голоса в том числе во Владимире, Муроме, Гусь-Хрустальном и др.