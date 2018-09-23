Москва, 24 сентября, 2018, 00:47 — ИА Регнум. Высокой степенью «шпиономании» по отношению к России объяснил арест российского гражданина в Норвегии заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Об этом сообщает издание «Известия».

Арест

По его словам, в инциденте нужно разбираться, располагая конкретными фактами и доказательствами. Необходимо собрать все документы и, безусловно, защищать интересы гражданина РФ за рубежом.

«При этом стоит отметить, что сомневаться в высокой степени «шпиономании» в отношении россиян среди стран НАТО не приходится», — отметил Климов и привел в пример задержание в США российской гражданки Марии Бутиной.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября 51-летний гражданин России, чьё имя не раскрывается, был задержан в аэропорту Осло. Полиция Норвегии подозревает мужчину в незаконной разведывательной деятельности, он помещен под арест на две недели. В посольстве РФ в Норвегии заявили, что задержание «носит надуманный характер».

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