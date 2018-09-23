Владимир, 24 сентября, 2018, 00:38 — ИА Регнум. Кандидат в губернаторы Владимирской области от ЛДПР Владимир Сипягин по результатам подсчета 35,84% голосов набирает 50,09%. Данные опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии, передает корреспондент ИА REGNUM. Таким образом, пока Владимир Сипягин обгоняет кандидата от «Единой России» и действующего губернатора Светлану Орлову более чем на 6%.

Vladimir.ldpr.ru Владимир Сипягин

Светлана Орлова пока показывает результат в 43,96%. Отметим, что, согласно данным, опубликованным в ГАС «Выборы», Орлова сильнее всего проигрывает сопернику в Киржачском районе (18,7% против 76,46%) и в Кольчугинском районе (25% против 71,7%). А вот в областном центре Светлана Орлова побеждает с огромным отрывом. Например, в Октябрьском районе она набирает почти 72%. Похожая ситуация в Муроме — здесь результат Светланы Орловой составляет 61,76%. Отметим, что и во Владимире, и в Муроме нет наблюдателей от ЛДПР — партия сама отозвала их.

ИА REGNUM напоминает, что в первом туре, который состоялся 9 сентября, ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов. Победила Светлана Орлова с результатом в 36,42%, а Владимир Сипягин набрал 31,19% голосов.