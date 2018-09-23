Вашингтон, 23 сентября, 2018, 23:53 — ИА Регнум. Власти США планируют одержать победу в торговой войне с Китаем, которая продолжается уже много лет. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Мы (власти США) полны решимости выиграть ее (торговую войну)», — сказал Помпео.

По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп для достижения желаемого результата намерен только усиливать давление на Китай.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 сентября 2018 г. президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 10% на товары из Китая. Решение, которое вступит в силу 24 сентября, распространяется на продукцию стоимостью $200 млрд.

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