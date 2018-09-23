Киев, 23 сентября, 2018, 23:59 — ИА Регнум. Переговоры трёхсторонней группы по Донбассу следует перенести из Минска в какую-то другую страну, заявил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко 23 сентября, сообщило издание «Лига.нет».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

Дипломат рассказал, что белорусская делегация в ООН «хронически» голосует против любых предложений, внесённых Украиной, что свидетельствует о предвзятом отношении:

«Я лично полностью поддерживаю, я не помню уже, кто это предлагал, некоторые группы депутатские у нас в Верховной раде, что нам надо просто переносить эту площадку из Минска в какую-то другую столицу. При всем моем уважении к белорусской дипломатии, но я не могу такую позицию понять, о которой нейтральности идет речь?» — отметил Ельченко.

Напомним, 5 сентября 2014 года в Минске был подписан «Протокол по итогам консультаций трёхсторонней контактной группы относительно совместных шагов, направленных на имплементацию мирного плана президента Украины Петра Порошенко и инициатив президента России Владимира Путина», более известный как «Минские соглашения» — основной документ, призванный остановить гражданскую войну между Украиной и Донбассом. Трехсторонняя группа продолжает регулярно собираться в Минске, но её работа осложнена деструктивной позицией украинской стороны.

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