Таллин, 23 сентября, 2018, 23:25 — ИА Регнум. Эстонские парламентарии с 16 до 20 сентября находились с рабочим визитом на Украине.

President.gov.ua Керсти Кальюлайд и Петр Порошенко. Киев

Как уже ранее сообщало ИА REGNUM, они посетили Донецкую область на востоке Украины, где побывали на контрольной полосе в Майорске и в поселке Луганское, расположенном на линии фронта. В Краматорске и Славянске прошли встречи с губернатором Донецкой области и представителями международных гуманитарных организаций. В Киеве состоялись встречи с первым заместителем председателя Верховной Рады Ириной Геращенко, председателем комитета по иностранным делам Анной Гопко и с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым.

Подводя итоги поездки на Украину, представители парламента Эстонии заявили, что войну на Украине следует закончить мирным и дипломатическим путем, а Европа должна в большей степени участвовать в развитии страны, об этом сообщила пресс-служба эстонского парламента.

По словам председатель комиссии по зарубежным делам Марко Михкельсона, который возглавлял делегацию в ходе визита, для создания сильного и стабильного правового государства Украина нуждается в поддержке как Эстонии, так и всего международного сообщества.

«На сегодняшний день Украина является приоритетом эстонских программ помощи на цели развития и должна оставаться таковым и в дальнейшем», — сказал Михкельсон.

Он также отметил, что президентские и парламентские выборы, которые пройдут на Украине в следующем году, должны быть открытыми, демократическими и свободными от внешнего вмешательства. По его мнению, существует опасность, что «Россия поддержит на выборах силы, препятствующие реформам на Украине».

Напомним, что парламент Эстонии ранее активно поддерживал такие страны как Грузию и Молдавию на пути к «демократизации» и вступлению в ЕС.