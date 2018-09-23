Владимир, 23 сентября, 2018, 23:21 — ИА Регнум. Национальный общественный мониторинг получил 73 обращения из Владимирской области, в которых говорится о нарушениях в ходе второго тура выборов губернатора. Об этом координатор НОМ Роман Коломойцев заявил журналистам 23 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«По Владимирской области на момент окончания голосования поступило 73 обращения, три оказались фейком. Все остальные 70 проверяются», — цитирует Коломойцева РИА «Новости».

Как ранее сообщали в организации, в преддверии второго тура, поступило больше жалоб, чем перед первым, который состоялся 9 сентября.

«НОМ констатирует большое количество фейковых сообщений: распространяемые в сети ролики, смонтированные или записанные заранее, сообщения о нарушениях без конкретики, сообщения о предполагаемых нарушениях», — сообщили в организации.

ИА REGNUM напоминает, что 23 сентября во Владимирской области состоялся второй тур выборов губернатора. По результатам подсчета 14,5% голосов лидирует представитель ЛДПР, депутат регионального заксобрания Владимир Сипягин (примерно 48,5%). За действующего главу области Светлану Орлову отдали свои голоса 45,75% избирателей, чьи бюллетени уже подсчитаны. Между тем, в момент подсчета голосов ЛДПР отозвала наблюдателей с участков в четырех городах и двух районах области.