Рига, 23 сентября, 2018, 23:19 — ИА Регнум. Международное агентство кредитных рейтингов Standard & Poor's (S&P) повысило рейтинг Латвии по долгосрочным и краткосрочным обязательствам в местной и иностранной валюте на одну ступень, сообщает Delfi. lv со ссылкой на сообщение агентства.

Funky Tee Standard & Poor’s

Кредитный рейтинг по краткосрочным обязательства повышен с «A-2» до «A-1», по долгосрочным — с «A-» до «A» соответственно. Для обоих рейтингов установлен стабильный прогноз.

Как сообщает S&P, среди всех стран Европейского союза одно из самых низких соотношение долга и внутреннего валового продукта (ВВП) у Латвии, бюджетный дефицит контролируется. Учитывая нынешний рост экономики, S&P назвал позицию латвийского правительства в фискальных вопросах процикличной.

«Прирост экономики пока повышен, и она продолжает развиваться сверх потенциала, тем не менее, следует избегать фискальной и внешней неуравновешенности», — говорится в сообщении S&P.

С уменьшением удельного веса вкладов нерезидентов снижаются и риски, связанные с внешним долгом Латвии, отмечает агентство. По заявлению агентства, одним из главным факторов, ограничивающих рейтинг страны, является уровни доходов, которые в глобальном сравнении скромны.

Также в сообщении S&P говорится о высокой политической фрагментации и нестабильности партийной системы в Латвии, с другой стороны формирование политики в целом отмечено как «эффективное»: поддерживается бизнес, здоровые общественные финансы и тесные связи с партнерами по ЕС.

В соответствии с прогнозам S&P, уровень прироста экономики в Латвии в ближайшие годы немного превысит 3%, благодаря притоку средств из фондов ЕС и сильной динамике местного потребления. Одной из главных движущих сил роста экономики Латвии в этом году S&P называет строительство, но отмечает, что рост в строительстве продлится не дольше 2020 года, когда сумма денег из еврофондов достигнет максимума.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возможных трудностях финансирования из фондов ЕС, с которыми вскоре может столкнуться Латвия и другие Прибалтийские республики.

Постепенное уменьшение обслуживающего нерезидентов банковского сектора и ликвидация ABLV Bank, по расчетам S&P, минимально повлияет на латвийскую экономику. О новых иностранных инвестициях (США) в банковский сектор Латвии ранее также сообщало ИА REGNUM.

В целом, несмотря на неясность итогов октябрьских выборов в Сейм Латвии, S&P ожидает от нового правительства последовательной преемственной политики. По прогнозам динамика прироста в экономике Латвии останется сильной и будет выше потенциала в этом и следующем году, но с несомненной тенденцией к спаду.