Санкт-Петербург, 23 сентября, 2018, 23:21 — ИА Регнум. Сегодня, 23 сентября, в Санкт-Петербурге завершился ежегодный Международный теннисный турнир St. Petersburg Open. Победителем турнира в этом году стал австриец Доминик Тим.

Андрей Пронин ИА REGNUM Доминик Тим

Андрей Пронин ИА REGNUM Международный теннисный турнир St. Petersburg Open 2018

Андрей Пронин ИА REGNUM Доминик Тим

Андрей Пронин ИА REGNUM Доминик Тим

Соревнования включали церемонию проводов российского теннисиста Михаила Южного, завершающего свою спортивную карьеру с титулом экс-восьмой ракетки мира. Как сообщает пресс-центр турнира, спортсмен произнёс прощальную благодарственную речь, заверив, что планирует работать над развитием теннисного спорта в Санкт-Петербурге.

Андрей Пронин ИА REGNUM Доминик Тим

Андрей Пронин ИА REGNUM Доминик Тим

Андрей Пронин ИА REGNUM Доминик Тим

Первая ракетка турнира, австриец Доминик Тим, отыграл финальный поединок со словаком Мартином Клижаном со счётом 6:3, 6:1. Это первая победа для Доминика Тима на закрытом стадионе, а также третий титул в текущем году и 11-й в его спортивной карьере.

Андрей Пронин ИА REGNUM Мартин Клижан

Андрей Пронин ИА REGNUM Мартин Клижан и Доминик Тим

Андрей Пронин ИА REGNUM Мартин Клижан, Александр Медведев и Доминик Тим

Российские теннисисты прибыли на турнир сразу после матча Кубка Девиса, в связи с чем не смогли продемонстрировать свой максимум, однако показали высокий уровень игры.