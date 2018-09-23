Киев, 23 сентября, 2018, 23:32 — ИА Регнум. Украина готовит заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА в 2021 году, заявил глава федерации футбола Украины Андрей Павелко в интервью каналу «Футбол-1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина. Евросоюз

"Сейчас готовим заявку в УЕФА на проведение Суперкубка УЕФА. Время у нас есть. Следующая заявка будет на 2021 год. Решение о проведении такого матча будет приниматься на исполкоме, когда и в каком виде мы ее подаем», — рассказал Павелко журналистам.

По его словам, местом проведения матча может стать стадион Олимпийский в Киеве, где в 2018 году прошел финал Лиги чемпионов УЕФА.

Напомним, недавно форму украинской сборной украсило нацистское приветствие «Слава Украине!». Вице-президент УЕФА Григорий Суркис обвинил ФФУ в псевдопатриотизме и политизации спорта.

Читайте также: Вице-президент УЕФА недоволен украинской формой с нацистским лозунгом