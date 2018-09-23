Вашингтон, 23 сентября, 2018, 22:41 — ИА Регнум. Информация о том, что в администрации США якобы обсуждали идею отстранения президента страны Дональда Трампа от власти, не соответствует действительности. Об этом сообщила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в эфире телеканала ABC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подпись Трампа

«Никто (в администрации США) никогда не говорил о 25-й поправке, — сказала Хейли. — Никто никогда не ставил под вопрос психическое здоровье президента».

Напомним, в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США, большинство членов правительства и вице-президент могут отстранить президента страны от власти, если они посчитают это целесообразным, то есть глава Белого дома «ранен или настолько нездоров, что не может исполнять свои обязанности».

Ранее газета The New York Times со ссылкой на анонимные источники сообщила, что заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн якобы вел переговоры с высокопоставленными сотрудниками ФБР, предлагая им в связи с 25-й поправкой к Конституции США отстранить главу государства из-за его «недееспособности».

Читайте также: NYT: Заместитель генпрокурора США хотел отстранить Трампа от должности